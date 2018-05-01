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Devlet desteği arıcı çifti ihya etti! Yılda 300 bin lira gelir

Devlet desteğiyle başladıkları arıcılıkta 45 olan kovan sayısını kısa sürede 450'ye çıkaran İzmirli çift, yılda 20 ton bal, kraliçe arı ve polen satışıyla 300 bin lira gelire ulaştı.
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