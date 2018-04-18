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Devlet desteğiyle modern çiftlik kurdu

Muş'ta yaşayan yatırımcı Haşim Yumlu, 2 milyon lira devlet desteği ile kurduğu tesiste günde 3 ton süt elde ederek, çevre il ve ilçelere satıyor.
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