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Devlet yatırımı istihdam yarattı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, Diyarbakır'da 9 yıl önce kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hibe destekle faaliyete geçen 50 işletmede bin kişi istihdam ediliyor.
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