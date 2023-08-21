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Dış ticarette marka beyan zorunluluğu hangi sektörleri ilgilendiriyor?

Dış ticarette marka beyan zorunluluğu ne anlama geliyor? Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Gümrükler Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı ve Türkiye’de hem ithalat hem de ihracat alanında tanımlanmış bazı ürünlerin markalı olması halinde marka ve modelin gümrük beyannamesi üzerinde yazılmasını zorunlu hale getirdi.

Konuyu Dünya gazetesi yazarı Dr. Hakan Çınar’a değerlendiren Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 'dünya ticaretinde Türkiye'nin önemli üretici konumunu koruduğunu ancak ürettiği ürünlerinin marka değerleriyle yeterince desteklenmediğini' dile getirdi.

Kolbaşı, ihracat hedeflerine ulaşmak için  elirlenen stratejilerin markalaşmaya doğru yapılması halinde, Türk markalarının dünya üzerindeki algısının yukarıya çekileceğini ifade etti.

Kolbaşı, böylece markaların kendi alanlarında ülke imajının artmasına katkı sağlayarak benzer pazarlarda yer almayan markaları da güçlendireceğini, pazarda tutunmalarını sağlayacağını kaydetti.

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