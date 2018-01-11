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Doğu Karadeniz'de kış turizminin adı: Zigana

Türkiye'nin ilk kış sporları merkezlerinden tarihi İpekyolu üzerindeki 2 bin 50 rakımlı Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kış mevsimindeki eşsiz doğası ve beyaz örtüsüyle konuklarını bekliyor.
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