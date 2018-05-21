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SÜTAŞ yatırımı Doğu'da hayvancılığı canlandıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Bingöl'de SÜTAŞ'ın gerçekleştireceği "Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi" yatırımı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılığı canlandıracak.
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