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Tescilli 4 yerli patates ihaleyle satışta

Niğde'de, 2005 yılından bu yana yürütülen ıslah çalışmalarının ardından tescillenen tohumluk 8 yerli patates çeşidinden 4'ü ihaleyle satışa sunulacak.
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