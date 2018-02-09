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Türkiye-Macaristan dostluğu ekonomik alanda da güçleniyor

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye ve Macaristan arasında "mükemmel" olan kültürel ve tarihi iş birliğini son 5 yılda ekonomik alana da yaymayı başardıklarını söyledi.
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