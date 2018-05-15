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Döviz kuru hurma fiyatlarını da vurdu

Ramazanda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden hurmanın fiyatı, döviz kurundaki artış, Suudi Arabistan'daki iç meseleler nedeniyle bu yıl yüzde 10 yükseldi.
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