e-DÜNYA
24 °C

Bakan Arslan'dan İHMD'ye ziyaret

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Atatürk Havalimanı'nda bulunan İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği'ni (İHMD) ziyaret etti. Arslan, dövizdeki dalgalanma nedeniyle ulaşım fiyatlarında bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.