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"2 bin 500 kişiyi başkentte ağırlayacağız"

TARIMKON Başkanı Hakan Yüksel, Dünya Tarım ve Gıda İşbirliği Zirvesi'nin tarıma ve çiftçiye önemli fayda sağlayacağını belirterek "Yaklaşık 2 bin 500 kişiyi başkentte ağırlayacağız. Üreticilerimize pazar oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.
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