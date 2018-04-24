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Zeytin çeşitlerine 'gen bankası' güvencesi

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde yetişen zeytin çeşitleri, yok olma riskinin ortadan kaldırılması için İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsünce oluşturulan ulusal ve uluslararası arazi gen bankalarında muhafaza ediliyor.
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