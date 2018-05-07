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"Dünyada 10 tane mega proje var, 6 tanesini Türkiye yaptı"

Türkiye'nin dünyanın alt yapısı gelişmiş 9'uncu ülke olduğunu, altyapıyı bu hale getirmenin kolay olmadığını ifade eden Başbakan Yıldırım, son 10 yılda ise dünyadaki 10 mega projenin 6'sının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
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