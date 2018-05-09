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"E-ticaret daha hızlı büyüyecek"

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, ülke ticaretinde e-ticaret payının yüzde 3,5 olduğunu, gelişmiş ülkelerde ise bu oranın yüzde 8'lerden 15'lere kadar yükseldiğini belirterek "Bundan sonraki süreçte çok hızlı büyümeler görüyoruz." dedi.
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