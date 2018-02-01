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"E-ticaret sınırları ortadan kaldırıyor"

Güven Damgası Protokolü'nde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “E-ticaret coğrafi sınırları da ortadan kaldıracak şekilde geleneksel ticaret anlayışını hızla değiştirmektedir “dedi.
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