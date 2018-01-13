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Ege'nin Erciyes'i, Uludağ'ı: Denizli

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "beyaz cennet" Pamukkale'de termal sulara girerek şifa bulmak için her yıl çok sayıda turistin geldiği Denizli'de, Bozdağ üzerine kurulan Denizli Kayak Merkezi, karın keyfini çıkarmak isteyen kayakseverleri bekliyor.
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