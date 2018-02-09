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Ekonomi Bakanı Zeybekci, Makel'i ziyaret etti

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Makel Şirketler Grubu'nun tesislerini ziyaret etti. Üretim hattını gezerek çalışanlarla sohbet eden Zeybekci, şirket yöneticilerinden sektöre yönelik sorun ve çözüm önerilerini dinledi.
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