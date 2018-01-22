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Ticari kredilerde en düşün faizi hayata geçirdik

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticari kredilerde en düşük faizi hayata geçirdiklerini söyledi.
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