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"Dünyanın en iddialı teşvik sistemi Türkiye'de"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yatırım Ortamı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Zeybekci, "Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi illaki Türkiye'de. Bizden daha iyi fırsat ve imkanları size hiç kimse sağlayamayacak." dedi.
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