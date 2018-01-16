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"Endişeye gerek yok, tarımsal kuraklık şu anda yok"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Altunkaya Çiftliği'ni ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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