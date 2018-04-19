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Çukurova'nın erkenci kirazı Uzakdoğu'ya ihraç edilece

Çukurova Üniversitesi öncülüğünde Adana'nın düşük rakımlı, ovalık, sulanabilen ve bol güneş alan üç farklı arazisinde yetiştirilen erkenci kiraz, Uzakdoğu pazarındaki yerini almaya hazırlanıyor.
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