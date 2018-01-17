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Eskişehir için hedef yılda 2,8 milyon turist

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından kent turizmine katkı sağlamak için "Eskişehir'i çok seveceksin hep geleceksin" sloganıyla kampanya başlatıldı.
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