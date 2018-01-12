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"Et fiyatlarını regüle ettiğimiz kesin"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
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