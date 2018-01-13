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Et fiyatlarının düşmesi lokantacıları memnun etti

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, et fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalar yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.
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