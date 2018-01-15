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"Et ve sütte sıfır KDV" talebi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, et ve sütte KDV'nin sıfıra indirilmesini önerdi. Et ve sütün temel protein kaynağı olduğunu ve lüks tüketim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
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