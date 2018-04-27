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Eurasia Airshow ilklere sahne olacak

Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, hafta sonu büyük bir heyecana sahne olacak. Havacılık fuarı Eurasia Airshow, tüm hızıyla sürüyor. Eurasia Airshow'u ziyaret edenler Antonov uçaklarını inceleyip fotoğraf çektirdi.
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