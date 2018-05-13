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Ev kadını, devlet desteğiyle modern çiftlik sahibi oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Meral Çelik, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı hibeyle modern çiftlik sahibi oldu. Çelik, 6 bin metrekare alana kurduğu modern çiftliğe kavuşmanın sevincini yaşıyor.
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