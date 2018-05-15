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Ev sahibi olmak için 67 saat nöbet tuttular

Manisa'nın Demirci ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 255 konuttan 2'sinin hak sahibinin almaktan vazgeçmesi nedeniyle satışa çıkarıldı. Satışa çıkan 2 daireyi almak için 67 saat bankanın önünde nöbet tutan Kazdağlı ve Koç ailesi sonunda ev sahibi oldu.
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