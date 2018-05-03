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Eximbank, Avrupalı ithalatçıları Türk ürününe teşvik edecek

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, "Avrupa ile ticaretimizin artması, bunun yanında kalıcı ve geleceğe yönelik olması lazım. Bunun için Avrupa'daki alıcılar ve bu kıtada iş yapan Türk markalarıyla 4 Mayıs'ta Londra'da bir araya geleceğiz." dedi
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