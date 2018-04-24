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"Halı fabrikalarımız tüm dünyaya halı dokudu"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Türk halılarının Suudi Arabistan, ABD, Irak ve Almanya başta olmak üzere dünyanın her yerine ihraç edildiğini belirterek, "Halı fabrikalarımız tüm dünyaya halı dokudu." dedi.
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