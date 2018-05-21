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"Herkes Çin'e yatırım yaparken biz fabrikamızı Türkiye'ye taşıdık"

Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group'un Türkiye CEO'su Servet Akkaynak, gruplarının Türkiye'ye olan güveninin tam olduğunu belirterek, "Çin'den buraya bir fabrika taşımamız da bunun en önemli göstergesi." dedi.
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