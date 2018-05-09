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"Faizsiz finans sektörümüzün gelişmesi için çalışmalar başladı"

BDDK Başkanı Akben, "Yakında yeni ürünlerle ve yeni mevzuat altyapısıyla müşterilerinize hizmet verebilir hale geleceğiz. Faizsiz finans sektörün uluslararası düzenlemelere paralel şekilde gelişmesi amacıyla da kurumumuz nezdinde çalışmalar başladı." dedi
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