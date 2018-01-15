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"Fakir kebabı"nın iştah kabartan yükselişi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 20 yıl öncesine kadar "fakir kebabı" olarak nitelendirilen ciğer kebabı, yöre halkının ve ziyaretçilerin gözde lezzetine dönüştü. Günlük yaklaşık 15 ton ciğer, kebap olarak tüketiliyor. Sektörde 10 bini aşkın kişi çalışıyor.
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