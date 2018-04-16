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'Fırat'ın balıkları yurt dışına satılıyor

GAP ile hayatın hemen her alanında ilerlemelerin kaydedildiği Şanlıurfa, balık üretimiyle de adından söz ettiriyor. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde yetiştirilen balıklar, başta Rusya ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.
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