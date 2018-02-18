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Fırıncıydı, girişimci oldu, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor

Batman'da küçük atölyesini zamanla geliştirerek hamur teknesi, hamur kesme ve tartma makineleri gibi ürünlerin seri üretiminin yapıldığı fabrikaya dönüştüren Aziz Yavuz, ürünlerini 9 ülkeye ihraç ediyor.
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