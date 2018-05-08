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"İhracatçılarımızın her türlü pazar analizini yapabilmelerine imkan sağladık"

TİM Büyükekşi, ihracatçılar için İhracat Pusulası portalını hizmete sunduklarını belirterek, "İhracatçılarımızın her türlü pazar analizini yapabilmelerine imkan sağladık. Firmalarımız portal üzerinden yeni hedef ülkeler belirleyebilecekler." dedi.
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