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"Firmaların yurt içinde büyümesini önemsiyoruz"

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ile CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık iş birliğiyle CNR Expo'da düzenlenen 14. CNR İMOB, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla başladı.
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