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Gazipaşa ilçesinde seralar ve tekneler zarar gördü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, tarım arazisi ve seralar ile deniz kıyısındaki teknelerde hasara neden oldu.
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