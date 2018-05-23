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Bayram sofralarını "zeytinli baklava" tatlandıracak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bazı üreticiler, ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle Antep fıstığı yerine zeytinli baklavaya yöneldi. Üreticiler, Ramazan Bayramı için de Antep fıstıklı baklava yerine zeytinli baklava çıkaracak.
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