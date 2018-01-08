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Fly Ankara-Bağdat uçuşları başladı

Fly Bağdat Hava Yolları, Ankara-Bağdat uçuşlarına başladı. Fly Bağdat Hava Yollarının, TAV Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Bağdat'a düzenleyeceği ilk sefer için havalimanında tören düzenlendi.
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