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Gayrimenkul sektörü 2018'den umutlu

Geçen yıl 1 milyon 409 bin 314 konut satarak rekor kıran gayrimenkul sektörünün temsilcileri, bu yıl yatay bir seyir izleneceğini ve benzer rakamların yakalanacağını tahmin ediyor.
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