e-DÜNYA
23 °C

Gebze-Halkalı banliyö hattının açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Gebze-Halkalı banliyö hattının yüzde 81'inin tamamlandığını belirterek, hedeflerinin yıl sonu itibarıyla bu hattı açmak olduğunu söyledi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.