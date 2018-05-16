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"Geleceğimiz Turizm" toplantısı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Biz 32 milyar dolar gelir elde ediyorsak, bunun yüzde 96'sı bu ülkenin kendi kaynaklarıyla yarattığı bir şeydir. Bu sektör Türkiye'deki katma değeri en yüksek stratejik sektörlerden bir tanesidir." dedi
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