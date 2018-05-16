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"Gemi ve yat ihracatında ciddi artış olacak"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülcek, sektör ihracatının yılın ilk 4 ayında yüzde 40,4 düştüğünü ancak yüklü siparişlerin olduğunu, sene sonuna doğru, ihracatta ciddi bir artış olacağını bildirdi.
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