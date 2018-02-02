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Genç Çiftçi Projesi'yle memleketine döndü

Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak 10 yıl çalıştığı İstanbul'dan memleketi Edirne'nin Meriç ilçesine dönen Sergen Yalıner, kurduğu serada ayda 2 bin marul yetiştiriyor.
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