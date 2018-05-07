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Genç girişimci ekmeğini "hindi palazı"ndan kazanıyor

Diyarbakır'da bir genç girişimci, kurduğu tesis sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki besicilerin hindi palazı ihtiyacını gideriyor. Genç girişimci kurduğu hindi tesisinde 70 kişiye istihdam sağladı.
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