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Gıda sektörü, Antalya'da buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Bakanlık olarak temel hedeflerinin esnafa vizyon çizerek, sürdürülebilir rekabetçi bir ortamda işlerini devam ettirebilmelerini sağlamak olduğunu bildirdi.
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