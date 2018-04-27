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Girişimci adayları Antalya'da buluştu

Sivil ve askeri uçak, helikopter üreticilerinden Boeing şirketinin, Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle yürüttüğü eğitim programı kapsamında girişimci adayları için fikir kampı düzenlendi.
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