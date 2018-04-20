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"Girişimcilerimize yaklaşık 1 milyar lira destek verdik"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "KOSGEB aracılığıyla, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılan ve kendi iş yerini açan girişimcilerimize, 987 milyon lira yani yaklaşık 1 milyar lira destek verdik." dedi.
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