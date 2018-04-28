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Gökyüzü yerli balonlarla renklenecek

Türkiye'de yerli sıcak hava balonu geliştirilmesine yönelik çalışmalar yeni iş birliğiyle güçlendi.
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